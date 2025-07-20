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        Bilecik'te inşa edilen su deposu zeytin rekoltesini artıracak

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, bölgedeki 3 bin dönüm zeytinliğin sulanması için 2 bin ton kapasiteli su deposu inşa edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 13:30 Güncelleme: 20.07.2025 - 13:30
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        Bilecik'te inşa edilen su deposu zeytin rekoltesini artıracak
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, bölgedeki 3 bin dönüm zeytinliğin sulanması için 2 bin ton kapasiteli su deposu inşa edildi.

        Bilecik Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen projeyle, dekar başı ortalama 1 ton olan verimin artırılması hedefleniyor.

        Çiftçilerden 62 yaşındaki Hasan Yurdakul, AA muhabirine, zeytinliklerde sulama sistemi bulunmadığını, kuru tarım yöntemiyle üretim yaptıklarını söyledi.

        Projenin hayata geçmesiyle ürünlerinin kalitesinin artacağını anlatan Yurdakul, "İnşallah suyumuzun değerini bileceğiz. Verimimiz düşük, yağmur bekliyoruz. Kıştan bakımını yaparsak ertesi yıla faydası oluyor. Yoksa ürünlerimiz kalitesiz oluyor." dedi.

        Üreticilerden 60 yaşındaki Ertuğrul Çubukçu da uzun yıllardır zeytincilikle uğraştığını dile getirdi.

        Ortalama 50 dönüm arazisinin bulunduğunu ifade eden Çubukçu, "İnşallah verimimiz katlanacak. Projenin hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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