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        Bozüyük'te anız yangını söndürüldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan anız yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:38
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        Bozüyük'te anız yangını söndürüldü
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan anız yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Karaağaç ve Kandilli köyü arasındaki kırsalda, hasadı tamamlanan tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, arazöz, orman ve itfaiye ekipleri ile köylülerce müdahale edildi.

        Yangın, çevrede bulunan arazilere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında 30 dönümlük ekili alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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