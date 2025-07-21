Bozüyük'te anız yangını söndürüldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan anız yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan anız yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü.
Karaağaç ve Kandilli köyü arasındaki kırsalda, hasadı tamamlanan tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, arazöz, orman ve itfaiye ekipleri ile köylülerce müdahale edildi.
Yangın, çevrede bulunan arazilere sıçramadan söndürüldü.
Yangında 30 dönümlük ekili alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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