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        Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:25 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:25
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        Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

        Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan devam etti. Enerjisi azalan yangının kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.

        "Alev savaşçıları", havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

        Bu arada dün, Mekece istikametinde geçici olarak trafiğe kapatılan Mekece-Bozüyük kara yolunun 0-22'nci kilometrelerinin yeniden ulaşıma açıldığı duyuruldu.

        Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmişti.

        ​​​​​​​Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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