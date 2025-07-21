Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını yayıldı; 4 köy tahliye edildi

        SAKARYA'nın Geyve ilçesindeki ormanda çıkarak Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan yangın devam ederken, valilik kararıyla 4 köy tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 22:39 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını yayıldı; 4 köy tahliye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA'nın Geyve ilçesindeki ormanda çıkarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan yangın devam ederken, valilik kararıyla 4 köy tahliye edildi. Ekiplerin alevleri söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

        Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bilecik’e sıçradı. Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyü çevresinde etkili olan orman yangını daha sonra Borcak, Kazancı ve Büyükyenice köylerini de tehdit etti. Bilecik Valiliği, ormandan gelecek yangın tehlikesi nedeniyle Osmaneli ilçesindeki Kızılöz, Borcak, Kazancı ve Büyükyenice köylerine tahliye karar verdi. Köylüler önce hayvanlarını daha sonra ise yanlarına aldıkları eşyaları güvenli bölgelere taşıdı.

        KALANLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

        Boşaltılan köylere yakın olan ormanda devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de destek veriyor. Traktörleriyle su tankı taşıyan köylüler, ekiplerin arazözlerle ulaşması için yapılan yol açma çalışmalarına da katıldı. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri koordineli bir şekilde çalışıyor. Havanın karardığı saatlere kadar alevlere helikopterler de müdahale edilirken, karadan arazözler, iş makineleri mücadeleyi sürdürüyor. Osmaneli Belediyesi, ilçe hoparlöründen yaptığı anonslarıyla su tankı bulunan traktör sahipleri ile hayvan taşıma aracı olanları yangın bölgesine destek vermeye çağırdı. Belediye anonslarında, “Her araç bir hayat kurtarabilir” denildi.

        ‘YANGIN UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR’

        Boşaltılan köyde oturan Batuhan Yiğit (22), yangının yayılarak devam ettiğini ve bu nedenle orman çevresindeki köyün tahliye edildiğini söyledi. Herkesin canla başla alevleri söndürmeye çalıştığını ifade eden Yiğit, “Burada maske ve su dağıtıyorum. Yardımlar sırasında yangının içinden motosiklet çıkardım, kimin olduğunu bilmiyorum. Vatandaşların durumları kötü, zehirlenenler var ve hayvanlarını kurtarmaya çalışanlar da var. Helikopterler müdahaleye devam ediyor. Herkes canla başla devam ediyor. Traktörler, motosikletler ve gerekirse insanlar koşarak su ve ayran dağıtıyor. Her şey devam ediyor” dedi.

        ATANDIĞI GÜNDEN BU YANA YANGINLARLA MÜCADELE EDİYOR

        İstanbul’un Beykoz Kaymakamlığı görevinden geçen haziran ayı başında Bilecik’e vali olarak atanan Faik Oktay Sözer, kente geldiği günden bu yana yangınla mücadele ediyor. Göreve başlamasının ardından Gölpazarı, Pazaryeri ve Osmaneli gibi ilçelerde büyük yangın söndürme çalışmalarına bizzat katılan Vali Sözer, ekipleri yalnız bırakmadı. Devam eden orman yangını nedeniyle Kızılöz köyüne de giden Vali Sözer, köylülerle birlikte yangın söndürme çalışmalarına katılarak görevlilerden bilgi aldı.

        DUMANLAR ESKİŞEHİR’E ULAŞTI

        Osmaneli’nde devam eden orman yangınının dumanı tüm ilçeyi kapladı. Rüzgarın da etkisiyle yoğun duman komşu il olan Eskişehir’e kadar ulaştı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını yayıldı; 4 köy tahliye ed...
        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını yayıldı; 4 köy tahliye ed...
        Eski CHP Bursa Milletvekili Karabıyık, son yolculuğuna uğurlandı
        Eski CHP Bursa Milletvekili Karabıyık, son yolculuğuna uğurlandı
        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıç...
        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıç...
        Bozüyük'te anız yangını söndürüldü
        Bozüyük'te anız yangını söndürüldü
        Gökyüzü tutkunları Bilecik'te buluşacak
        Gökyüzü tutkunları Bilecik'te buluşacak
        Bilecik'te orman yangınında yaralanan kaplumbağayı muhtar sahiplendi
        Bilecik'te orman yangınında yaralanan kaplumbağayı muhtar sahiplendi