Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te orman yangınında yaralanan kaplumbağayı muhtar sahiplendi

        MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında alevlerin içinde kalarak yaralanan kaplumbağayı jandarma ekipleri kurtardı, köy muhtarı sahiplendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te orman yangınında yaralanan kaplumbağayı muhtar sahiplendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında alevlerin içinde kalarak yaralanan kaplumbağayı jandarma ekipleri kurtardı, köy muhtarı sahiplendi.

        Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde dün başlayan ve ormana sıçrayan yangın, gecenin ilerleyen saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındı.

        Bölgede güvenlik tedbiri alan jandarma ve yangına müdahale eden ekipler, alevlerin içinde bir kaplumbağa bulunduğunu fark etti.

        Üzerinde yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı.

        Kaplumbağa, daha sonra bölgede bulunan Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu'ya teslim edildi.

        Karasu, suyla yıkayıp rahatlatmaya çalıştığı kaplumbağayı koruma altına aldı.

        Muhtar Karasu, AA muhabirine, yangın alanında orman personeliyle müdahale eden ve tedbir alan jandarma ekiplerinin yaralı halde buldukları kaplumbağayı kendisine teslim ettiklerini söyledi.

        Kaplumbağanın çok bitkin olduğunu ve üzerinde yanıklar bulunduğunu belirten Karasu, şöyle devam etti:

        "İlk olarak su verdim, üstüne de su dökerek canlandırdım. Koruma altına aldım ve veterinere götürüp tedavisini yaptıracağım. Tedavisi tamamlandığında kendim sahipleneceğim. Bundan sonra ben bakacağım ona. Çok üzüldüm, yangınlarda kaplumbağa gibi kaçamayan yaban hayvanlarımız zarar görüyor ve ölüyor. Canlı kalmış hayvanları kurtarıp, güvenli bölgelere bırakmalıyız. Bu tür yangınlar birçok olumsuz sonucun yanı sıra ormanda yaşayan diğer canlılara da büyük zarar veriyor."

        Bu arada büyük oranda kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek

        Benzer Haberler

        Sakarya'da çıkan orman yangınının yaklaştığı Bilecik'te tedbirler alındı
        Sakarya'da çıkan orman yangınının yaklaştığı Bilecik'te tedbirler alındı
        Bilecik'teki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı
        Bilecik'teki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Bilecik'te anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ed...
        GÜNCELLEME - Bilecik'te anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ed...
        Bilecik'te anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Bilecik'te anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Pazaryeri ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi
        Pazaryeri ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi
        Bilecik'te ıslah edilen meralarda oluşturulan göletler 5 bin dekar araziyi...
        Bilecik'te ıslah edilen meralarda oluşturulan göletler 5 bin dekar araziyi...