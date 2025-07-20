GÜNCELLEME - Bilecik'te anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy ile Bilecik merkeze bağlı Kurtköy arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan uçak ve helikopterler, karadan ise arazözlerle müdahalede bulundu.

Havanın kararmasıyla müdahalesini sürdüren ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle arazözlerle yol açmaya çalışan "alev savaşçıları", yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.