Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te ıslah edilen meralarda oluşturulan göletler 5 bin dekar araziyi besliyor

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Çayır Mera Islahı ve Amenajman Projesi" kapsamında ıslah edilen meralarda oluşturulan 6 gölet, ilçedeki 5 bin dekarlık tarım arazisini suluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:06 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te ıslah edilen meralarda oluşturulan göletler 5 bin dekar araziyi besliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Çayır Mera Islahı ve Amenajman Projesi" kapsamında ıslah edilen meralarda oluşturulan 6 gölet, ilçedeki 5 bin dekarlık tarım arazisini suluyor.

        Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 2020'de başlatılan söz konusu projeyle, ilçedeki Hisarcık, Adliye, Ağlan ve Boyunkaya köylerindeki 3 bin dekar mera ıslah edildi.

        Islah edilen meralara inşa edilen, civardaki su kaynaklarından beslenen 6 gölet, bölgedeki 5 bin dekarlık tarım arazisine su veriyor.

        Hisarcık köyü Muhtarı Mustafa Canbaz, AA muhabirine, göletlerden tarlalara günde 7 saat su akışı olduğunu söyledi.

        Bölgeye yakın zamanda bir de trafo inşa edileceğini anlatan Canbaz, "Köyümüzdeki 2 göletin 60 bin ton su kapasitesi var. İleride kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Böylece şu anda 1000 dönüm yer suluyorsak 3 bin dönüm alanı sulayacağız." dedi.

        Çiftçilerden 38 yaşındaki Salih Topçuoğlu da yaklaşık 4 yıldır tarımla uğraştığını dile getirdi.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Topçuoğlu, "Bu çalışmalar bölgemizi hareketlendirdi. Bölgemiz, büyük bir bölge. Göletimizin yanına BEBKA'dan aldığımız destekle güneş enerjisi paneli de yapıldı. Böylece sürdürülebilir enerji kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem

        Benzer Haberler

        Bilecik'te inşa edilen su deposu zeytin rekoltesini artıracak
        Bilecik'te inşa edilen su deposu zeytin rekoltesini artıracak
        Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'nın Geyve Belediye Başkanı Yıldız ile beraberindeki 3 kişi Bilecik'...
        Sakarya'nın Geyve Belediye Başkanı Yıldız ile beraberindeki 3 kişi Bilecik'...
        Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi üyeleri buluştu
        Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi üyeleri buluştu
        Genç millilerin hedefi EYOF'ta kürsünün zirvesinde yer almak
        Genç millilerin hedefi EYOF'ta kürsünün zirvesinde yer almak
        Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı