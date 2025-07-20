Bilecik'te ıslah edilen meralarda oluşturulan göletler 5 bin dekar araziyi besliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Çayır Mera Islahı ve Amenajman Projesi" kapsamında ıslah edilen meralarda oluşturulan 6 gölet, ilçedeki 5 bin dekarlık tarım arazisini suluyor.

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 2020'de başlatılan söz konusu projeyle, ilçedeki Hisarcık, Adliye, Ağlan ve Boyunkaya köylerindeki 3 bin dekar mera ıslah edildi.

Islah edilen meralara inşa edilen, civardaki su kaynaklarından beslenen 6 gölet, bölgedeki 5 bin dekarlık tarım arazisine su veriyor.

Hisarcık köyü Muhtarı Mustafa Canbaz, AA muhabirine, göletlerden tarlalara günde 7 saat su akışı olduğunu söyledi.

Bölgeye yakın zamanda bir de trafo inşa edileceğini anlatan Canbaz, "Köyümüzdeki 2 göletin 60 bin ton su kapasitesi var. İleride kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Böylece şu anda 1000 dönüm yer suluyorsak 3 bin dönüm alanı sulayacağız." dedi.

Çiftçilerden 38 yaşındaki Salih Topçuoğlu da yaklaşık 4 yıldır tarımla uğraştığını dile getirdi.