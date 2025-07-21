Gökyüzü tutkunları Bilecik'te buluşacak
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, 25-27 Temmuz'da "Karanlık Gökyüzü" etkinliği düzenlenecek.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, 25-27 Temmuz'da "Karanlık Gökyüzü" etkinliği düzenlenecek.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) yapılan yazılı açıklamada, Bilecik Valiliği koordinasyonunda, BEBKA tarafından Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türkiye Uzay Ajansının da destek verdiği bildirildi.
Çeşitli eğitimler, çocuk atölyeleri, oturumlar ile gece gözlem seanslarına ev sahipliği yapacak organizasyonun 25 Temmuz Cuma günü, katılımcıların kamp alanına yerleşmesiyle başlayacağı, etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da söyleşi yapacağı duyuruldu.
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