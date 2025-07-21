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        Gökyüzü tutkunları Bilecik'te buluşacak

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, 25-27 Temmuz'da "Karanlık Gökyüzü" etkinliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:20
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        Gökyüzü tutkunları Bilecik'te buluşacak
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        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, 25-27 Temmuz'da "Karanlık Gökyüzü" etkinliği düzenlenecek.

        Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) yapılan yazılı açıklamada, Bilecik Valiliği koordinasyonunda, BEBKA tarafından Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türkiye Uzay Ajansının da destek verdiği bildirildi.

        Çeşitli eğitimler, çocuk atölyeleri, oturumlar ile gece gözlem seanslarına ev sahipliği yapacak organizasyonun 25 Temmuz Cuma günü, katılımcıların kamp alanına yerleşmesiyle başlayacağı, etkinlikte Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da söyleşi yapacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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