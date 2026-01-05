Bilecik'te kapalı yöntemle kalp tedavisi gerçekleştirildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kapalı yöntemle kalp tedavisinin yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli sırt ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 39 yaşındaki Mehmet D'nin yapılan kontrollerinde, ana atardamarında hayati tehlike oluşturan yırtık tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayati risk taşıyan bu durum üzerine hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından acil olarak değerlendirmeye alındı. Hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Elmas Üreyen tarafından kapalı yöntemle tedavi edildi. Damar içinden girilerek yapılan işlem sırasında, yırtılan ana damarın içine özel bir stent yerleştirildi ve damar içten onarıldı. Açık ameliyata gerek kalmadan gerçekleştirilen bu yöntem sayesinde hasta kısa sürede rahatladı."

Op. Dr. Üreyen de bu tür damar yırtılmaları ani gelişebilen ve zamanında müdahale edilmediğinde hayati risk taşıyan durumlar olabileciğini belirterek, "Hastamızda erken tanı koyarak kapalı yöntemle müdahale ettik. Açık ameliyata gerek kalmadan yapılan bu işlem, hastanın hem daha hızlı iyileşmesini hem de günlük yaşamına kısa sürede dönmesini sağladı." ifadelerini kullandı.