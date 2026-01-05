Bilecik'te ev yangını söndürüldü
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan yangında tek katlı evde maddi hasar oluştu.
İlçeye bağlı Dudaş köyünde imam Necati C'ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söğüt Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiye söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
