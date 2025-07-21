Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Sakarya'da çıkan orman yangınının yaklaştığı Bilecik'te tedbirler alındı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangınının yaklaştığı Bilecik'te bir köy tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 01:56 Güncelleme: 21.07.2025 - 01:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da çıkan orman yangınının yaklaştığı Bilecik'te tedbirler alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangınının yaklaştığı Bilecik'te bir köy tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Geyve Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırına yaklaştı. Bunun üzerine Valilik koordinasyonunda bölgede çeşitli önlemler alındı.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesinde oluşturulan koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, yangını yakından takip ettiklerini, rüzgarın etkisiyle alevlerin kent sınırına girme ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

        Yangının öncelikle Ciciler, daha sonra ise Kızılöz köylerini tehdit ettiğini anlatan Sözer, şöyle devam etti:

        "Ciciler köyümüz biraz büyük bir yerleşim yeri. Hemen orada tankerlerimiz, arazözlerimiz ve iş makinelerimizle tedbirlerimizi aldık. Rüzgarın etkisiyle artık o bölgeden Kızılöz köyüne doğru yangın yaklaşmaya başladı. Şu an tam sınırımıza dayandı. Ekiplerimizle durumu takip ediyoruz. Kızılöz köyünde tedbiren halkımızı, hayvanlarıyla güvenli alanlara aldık. Bütün ekiplerimiz sahada, önleme ve durdurma çalışmalarına araçlarımızla devam ediyoruz. Şu an rüzgarın etkisi düştü. Bu bizim için büyük bir avantaj. Günün aydınlanmasıyla yine havadan helikopterler söndürme çalışmalarına devam edecek. Araçlarımız da arazide yerlerini aldılar. Olası bir sıçrama anında, ekiplerimiz hemen müdahale edecek. İnşallah sabah yine rüzgar etkisini azaltır ve kısa sürede söndürme çalışmaları tamamlanır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak
        Nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak
        4 ilde alevler yükseldi!
        4 ilde alevler yükseldi!
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Bilecik'te anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ed...
        GÜNCELLEME - Bilecik'te anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ed...
        Bilecik'te anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Bilecik'te anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Pazaryeri ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi
        Pazaryeri ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi
        Bilecik'te ıslah edilen meralarda oluşturulan göletler 5 bin dekar araziyi...
        Bilecik'te ıslah edilen meralarda oluşturulan göletler 5 bin dekar araziyi...
        Bilecik'te inşa edilen su deposu zeytin rekoltesini artıracak
        Bilecik'te inşa edilen su deposu zeytin rekoltesini artıracak
        Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü