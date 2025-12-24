Habertürk
        Bilecik'teki 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Bilecik'teki 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:20 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:22
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        S.B. (39) yönetimindeki 11 ABF 955 plakalı otomobil, Bozüyük-Saraycık kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        N.E. (53) idaresindeki 16 AG 851 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Çaydere Kavşağı'nda su kanalına devrildi.

        Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan K.E, yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan K.E, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

