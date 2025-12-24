Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te park halindeki minibüs yandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:13 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:16
        Bilecik'te park halindeki minibüs yandı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çarşı Mahallesi Ürgen Paşa Caddesi'nde park halindeki minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Minibüste hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

