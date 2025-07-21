GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti.

Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, alevlerin ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Tahliye edilen Kızılöz köyündeki bazı vatandaşlar, ev eşyalarını traktörlere yükleyerek güvenli bölgeye taşıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

- Büyükyenice köyü de tahliye edildi

Alevlerin yaklaşması nedeniyle Büyükyenice köyü de ekiplerce boşaltıldı.

Jandarma ekiplerince bölgede anons yapılarak köyün boşaltılması istendi.

Bölge sakinleri, bir yandan eşyalarını traktörlerle taşırken diğer yandan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kamyonetlere yükledi.

Ayrıca 100'ün üzerinde bölge sakini, traktörleriyle yangının ilerleyişini durdurmak ve ekiplere destek olmak için tarlalarını sürdü.

Bazı köylüler de traktörlerin arkasına bağladıkları sulama tankerleriyle yangının söndürülmesi için ekiplere yardımcı oldu.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevlerin Büyükyenice'ye ulaşması engellendi.

Mekece-Bozüyük kara yolunun 0-22'nci kilometreleri yangın nedeniyle Mekece istikametinde geçici olarak trafiğe kapatıldı. Mekece yönüne ulaşım, Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı üzerinden alternatif yollarla sağlanmaya başlandı.

- Alevlerden kaçan tilki görüntülendi

Köyün yakınlarına ulaşan yangında alevlerden kaçan bir tilki de görüntüye yansıdı. Ormanlık alandan çıkan tilki, koşarak alevlerin olmadığı bölgeye doğru gitti.