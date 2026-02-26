BŞEÜ'den enerji tasarrufu çalışmaları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) yerleşkesinde ve Meslek Yüksekokullarda (MYO) enerji verimliliğini artırmaya yönelik aydınlatma sistemlerinde LED dönüşümü çalışmalarının yapıldığı bildirildi.





BŞEÜ'den yapılan açıklamada, yerleşkede kullanılan floresan tip armatürlerin önemli bir kısmının uzun süredir hizmet vermesi nedeniyle zamanla optik verimliliğini kaybeden ve ekonomik ömrünü tamamlayan armatürlerin, enerji tüketimi ve bakım süreçleri açısından ilave maliyet neden olduğu, cıva ve fosfor atığı içeren floresan ampullerin çevresel etkilerinin de dönüşüm ihtiyacını ortaya koyduğu belirtildi.



Osmaneli MYO'da bulunan 436 adet floresan armatür yerine modern ve yüksek verimli LED armatürlerin monte edildiği vurgulaanan açıklamada, "Söz konusu dönüşüm, rektörlüğümüzün planlı çalışmaları ve üniversitemizin öz kaynaklarının rasyonel yönetimi anlayışı doğrultusunda hayata geçirilmiştir. Böylece hem aydınlatma kalitesi artırılmış hem de enerji tüketiminde önemli bir iyileşme sağlanmıştır. Yapılan dönüşümle birlikte yıllık yaklaşık yüzde 20 oranında enerji tasarrufu elde edilmiştir. Bunun yanı sıra bakım ve arıza müdahale ihtiyacı azalmış, işletme süreçlerinde verimlilik artışı sağlanmıştır." ifadesinde bulundu.



Görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da enerji verimliliğinin yalnızca maliyetlerin azaltılmasının değil aynı zamanda kaynakların bilinçli ve sorumlu kullanılması anlamına geldiğini aktararak, altyapı yatırımlarını planlarken tasarruf odaklı ve uzun vadeli sürdürülebilir çözüm esas aldıklarını, LED dönüşümü ile hem enerji tüketimini azalttıklarını hem de kamu kaynaklarını etkin kullandıklarını ifade etti.

