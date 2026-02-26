Bilecik'te üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 zanlı yakalandı
Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri 4 kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.