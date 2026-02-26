Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri 4 kişinin üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

