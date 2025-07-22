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        Bilecik'te çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 02:19 Güncelleme: 22.07.2025 - 02:19
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        Bilecik'te çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Bilecik-Gölpazarı kara yolu Dikenliboğaz mevkisinde bulunan bir çiftliğin samanlık kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çiftliğin ahır kısmı da yandı. Yangın nedeniyle ahırdaki 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana da sıçradı.

        Arazöz ve araçlarla müdahale eden orman işletme ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

        Vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle yangının kontrol altına alınması için ekiplere yardım ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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