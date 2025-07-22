Bilecik'te çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bilecik-Gölpazarı kara yolu Dikenliboğaz mevkisinde bulunan bir çiftliğin samanlık kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çiftliğin ahır kısmı da yandı. Yangın nedeniyle ahırdaki 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana da sıçradı.

Arazöz ve araçlarla müdahale eden orman işletme ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle yangının kontrol altına alınması için ekiplere yardım ediyor.