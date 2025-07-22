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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da 'ters yön' kazası: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Ankara'da 'ters yön' kazası: 2 ölü

        Ankara Etimesgut'ta sürücüsünün ters şeride girdiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin demir yığınına döndüğü kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 02:04 Güncelleme: 22.07.2025 - 02:04
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        Ankara'da 'ters yön' kazası: 2 ölü
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        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. M.A. yönetimindeki otomobil, Eskişehir istikameti Yakacık mevkisinde ters yönde ilerleyerek, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        2 SÜRÜCÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 sürücünün de yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 sürücünün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi. Hurdaya dönen otomobillerin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ankara
        #ETİMESGUT
        #Son dakika haberler
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