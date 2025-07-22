Ankara'da 'ters yön' kazası: 2 ölü

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. M.A. yönetimindeki otomobil, Eskişehir istikameti Yakacık mevkisinde ters yönde ilerleyerek, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 SÜRÜCÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 sürücünün de yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 sürücünün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi. Hurdaya dönen otomobillerin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.