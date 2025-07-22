Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınının köye ilerlememesi için mücadele ediliyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının, tedbiren boşaltılan Kazancı köyüne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangının, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle sık sık yön değiştiren yangının tedbiren boşaltılan Osmaneli ilçesine bağlı Kazancı köyüne ulaşmaması için çok sayıda ekip araçları ve iş makineleriyle önlem alındı.

Helikopter ve uçaklarla havadan müdahalenin yanı sıra karadan ekiplerin cansiperane çalıştığı bölgede görevli jandarma ve komandolar ile çok sayıda vatandaş, alevlere elleriyle toprak atarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kazancı köyünün 200 metre yakınına kadar gelen yangının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi.