Bilecik'te POMEM'deki eğitimlerini tamamlayan polis adayları yemin etti

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan polis adayları için yemin töreni düzenlendi.

Eğitim sürecinin ardından atamaları gerçekleştirilen 206 polisin ant içme ve diploma töreni, İstasyon Spor Salonu'nda yapıldı.

Bilecik POMEM Müdürü Suat Günbey, 31'inci Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının gücüne güç katacak, devletin bekası, milletin huzuru ve güvenliği için görev alacak genç polislerin mezuniyet sevincini hep birlikte paylaştıklarını söyledi.

Genç meslektaşlarına teorik, meskun mahal, temel atış ve uygulamalı mesleki eğitimlerin verildiğini ifade eden Günbay, şöyle konuştu:

"Bu eğitim süreci boyunca hedefimiz görev bilinci yüksek, vicdan sahibi, disiplinli ve kararlı polisler yetiştirmekti. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizi Cumhuriyet'imizin ikinci yüz yılına hazır, 2071 vizyonuna sahip Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Cumhuriyetimizin kazanımlarının farkında, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, ülkemizin milli ve manevi değerlerine sadık polisler olarak yetiştirdiğimizden şüpheniz olmasın. Bu gençler artık, sadece ailelerimizin değil Türk milletinin evladı, bu bayrağın muhafızlarıdır."

Polis adaylarına seslenen Günbay, şunları söyledi:

"Bu üniforma, sadece bir kıyafet değil milletimizin size duyduğu güvenin sembolüdür. Her adımınızda bu sorumluluğun farkında olun. Görevinizi yaparken hakkaniyeti, merhameti ve vatan sevgisini asla unutmayın. Görev yapacağınız milletimize devletimizin şefkatini hissettirirken karşınıza çıkan hainlere gereken dersi vereceğinizden şüphem yok. Her daim uyanık olmalısınız."

Program, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, dereceyle mezun olanlara ödüllerinin takdim edilmesi, öğrencilerin ant içmesi ve Polis Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua edilmesiyle sona erdi.

Törene Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kurt, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bursa POMEM Müdürü Orhan Başaran, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve protokol üyelerinin yanı sıra mezunların aileleri katıldı.