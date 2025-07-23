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        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gününde müdahale sürüyor

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:04
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        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gününde müdahale sürüyor
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü.

        Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen ve 4 köyün boşaltılmasına neden olan yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

        Büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan, rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

        Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu, çift taraflı trafiğe kapatıldı.

        Özellikle Vezirhan beldesi yakınlarındaki Paşalar mevkisinde yoğunlaşan alevler nedeniyle Medetli köyü tahliye ediliyor.

        ​​​​​​​Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle daha önce Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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