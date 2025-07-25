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        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı

        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:06 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:06
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        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
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        Bilecik'te seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        İrfan S'nin kullandığı 11 AAE 238 plakalı otomobil, Bilecik-Söğüt kara yolunun Yeniköy'de arazisine giderken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmı alev aldı.

        Durumu fark ederek otomobil yol kenarına çeken sürücü, araçtan indi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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