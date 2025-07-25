Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İrfan S'nin kullandığı 11 AAE 238 plakalı otomobil, Bilecik-Söğüt kara yolunun Yeniköy'de arazisine giderken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmı alev aldı.

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