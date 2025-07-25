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        Bilecik'te orman yangınında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Eskişehir'de çıkan ve Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınlarında şehit olan ormancılar ve AKUT gönüllüleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:31
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        Bilecik'te orman yangınında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Eskişehir'de çıkan ve Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınlarında şehit olan ormancılar ve AKUT gönüllüleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Pazaryeri Belediyesince ilçe şehitliğinde organize edilen programda, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, ardından Afyonkarahisar sınırına sıçrayan yangında şehit olan 10 orman personeli ve AKUT gönüllüsü için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Namazdan sonra Pazaryeri Müftüsü Şerif Gedik tarafından yağmur duası yapıldı.

        Organizasyona, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul ile diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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