Bilecik Valisi Sözer'den kamu kurumlarına ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kamu kurumlarına ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında ilk olarak Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Sözer, İşletme Müdürü Onur Vahdettin Karabulut'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özellikle orman yangınları sonrası planlama ve ağaçlandırma çalışmaları ile ormancılıkta sürdürülebilirlik projelerin değerlendirildiği ziyarette Vali Sözer, orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Vali Sözer daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan'ı ziyaretinde il genelinde doğal zenginliklerin korunması, yaban hayatının gözetilmesi ve sahipsiz hayvanların sağlıklı koşullara kavuşturulmasına yönelik sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.