        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:50 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:50
        Bilecik'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        H.B. idaresindeki 06 YJ 034 plakalı hafif ticari araç, Söğüt-Bilecik kara yolunun Yeniköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

