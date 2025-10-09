Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yapan 2'si yabancı uyruklu 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Belenalan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu A.Y. (38) ve E.İ. (34) ile M.Ç. (54), H.M. (54) ve B.F'yi (47) suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan çok sayıda ekipmana el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
