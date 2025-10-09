Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yapan 2'si yabancı uyruklu 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:23 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:23
        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Belenalan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu A.Y. (38) ve E.İ. (34) ile M.Ç. (54), H.M. (54) ve B.F'yi (47) suçüstü yakalandı.

        Kazıda kullanılan çok sayıda ekipmana el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

