        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri ilçesinde "Her gün 10 bin adım" etkinliği gerçekleştirildi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Her gün 10 bin adım" temalı yürüyüş etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:47 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:49
        Pazaryeri ilçesinde "Her gün 10 bin adım" etkinliği gerçekleştirildi
        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Her gün 10 bin adım" temalı yürüyüş etkinliği yapıldı.

        Pazaryeri Devlet Hastanesi doktorları ve personelinin de katıldığı yürüyüş ilgi gördü.

        Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Erim Berkin Eker, sağlıklı yaşam için düzenli fiziksel hareketin çok önemli olduğunu belirterek, her gün mutlaka 10 bin adım yürünmesi ya da 10 bin adıma muadil hareket yapılması gerektiğini söyledi.

        İmkanı olanların evde ya da spor merkezinde egzersiz yapabileceklerini belirten Eker, bunların yanı sıra yüzme ve bisiklete binmenin de önemli olduğunu vurguladı.

        Eker, tüm spor dalları içinde en pratik olanın yürüyüş olduğunu aktararak, fiziksel aktivitenin yapılmasını sağlığın korunması açısından önemsediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

