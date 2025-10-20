Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Yaktığı ateşle bahçesini zirai dondan koruyan nar üreticisi geçen yılki verimi yakaladı

        ATAHAN GEZER - Bilecik'in İnhisar ilçesinde 4 kuşaktır yöreye özgü "deve dişi nar" yetiştiren Semih Baş, zirai don dönemindeki çabaları sonucu geçen yılla aynı oranda ürün elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:06
        Yaktığı ateşle bahçesini zirai dondan koruyan nar üreticisi geçen yılki verimi yakaladı
        ATAHAN GEZER - Bilecik'in İnhisar ilçesinde 4 kuşaktır yöreye özgü "deve dişi nar" yetiştiren Semih Baş, zirai don dönemindeki çabaları sonucu geçen yılla aynı oranda ürün elde etti.

        İlçedeki Dereler mevkisinde bulunan 70 dekar arazisinde eşi Atiye Baş'la nar üreten 49 yaşındaki Semih Baş, ilkbaharda havanın soğumasıyla meyvelerini zirai dondan korumak için arayış içine girdi.

        Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve zirai donun başladığı nisan ayında bahçesinin 6 noktasında ateş yakıp üzerlerini ıslak saman balyalarıyla kapatan, mahsullerinin dondan etkilenmemesi ve alevlerin çevreye yayılmaması için yoğun gayret gösteren Baş, ortaya çıkan sıcak dumanın ağaçlarının üzerlerine çökmesi sayesinde tüm meyvelerini korumayı başardı.

        Geçen yılın rekoltesine ulaşmayı başaran Baş, ürünlerini çevre illerdeki tüccara satıyor.

        İki çocuk babası Semih Baş, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana deve dişi nar üretimiyle uğraştığını söyledi.

        İlkbaharda havanın soğumasıyla bahçesine yakacak malzemeler koyarak önlem aldığını anlatan Baş, "Zirai don başlayınca ateşleri yaktım. Daha sonra da üzerlerini ıslak saman balyalarıyla kapattım. Oluşan sıcak duman sayesinde arazimiz iyi durumda kaldı ve tonaj kaybımız olmadı. Bu sene takribi 60 ton civarında narım var. Bu tonaj, geçen yıl da aynıydı." dedi.

        Baş, deve dişi narının tatlılığı ve aromasıyla öne çıktığını dile getirdi.

        Ürünlerini İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere çevre illere gönderdiğini ifade eden Baş, "Buradaki hallere kendimiz ulaştırıyoruz. Pazarcı arkadaşlar da gelip alıyorlar." diye konuştu.

        İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal da deve dişi narının ilçenin bir markası olduğunu belirtti.

        Ürünün tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını bildiren Ünal, şunları kaydetti:

        "Narımız, ince kabuklu ve kendine has aroması olan bir ürünümüz. Gerçekten çok lezzetli. İlçemizde ortalama 3 bin dekar alanda üretiliyor. Yılda ortalama 6-7 bin ton rekoltemiz var fakat bu sene mevsimsel sebeplerden ötürü daha düşük bir rekolte bekliyoruz."

        Tüccar Serkan Üstün ise deve dişi narının tüketicilerce sevildiğini, herkese tavsiye ettiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

