Bilecik'te otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü öldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.
Murat Tunçeli (50) idaresindeki 16 BOM 687 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Terminal Caddesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobile çarptı. Savrulan otomobil, karşı şeritten gelen iki çekici araca çarpıp durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tunçeli ve aynı araçtaki kimliği belirlenemeyen bir yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
