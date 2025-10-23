Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Bilecik'te, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT AŞ) 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 13:07 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te PTT'nin 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT AŞ) 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama yapıldı.

        Bilecik PTT Başmüdürlüğü binasındaki programda Başmüdür Serhat Bozkurt, en iyi performans gösteren çalışanlara teşekkür belgesi verdi.

        Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, PTT'nin 23 Ekim 1840'ta, "Posta Nezareti" adıyla kurulduğunu söyledi.

        Kurumun faaliyetlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında sürdürdüğünü ifade eden Bozkurt, "PTT, kurulduğu günden bu yana kargodan lojistiğe, bankacılık hizmetlerinden e-ticarete ve filateliye (pulculuk) kadar ülkemizin dört bir yanında pek çok alanda sunduğu hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor." dedi.

        Başmüdür Bozkurt, daha sonra günün 185'inci müşterisi Yalçın Duran'a pul koleksiyonu hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Pazaryeri'nde Cumhuriyet Kupası Atletizm Kros Yarışması düzenlendi
        Pazaryeri'nde Cumhuriyet Kupası Atletizm Kros Yarışması düzenlendi
        Bilecik'te öğretmen ve öğrenciler orman yangınlarında zarar gören alanlara...
        Bilecik'te öğretmen ve öğrenciler orman yangınlarında zarar gören alanlara...
        Bilecik'te 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Bilecik'te otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü öldü
        Bilecik'te otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü öldü