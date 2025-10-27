Bilecik'te trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
Bilecik'te, motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 53 bin 950 lira ceza uygulandı.
Bilecik-Osmaneli kara yolu Abdülhamithan Bulvarı'nda seyir halinde tehlikeli hareketler yapan ve başka bir araç kamerası tarafından tespit edilen motosiklet sürücüsü için trafik ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin tespit ettiği sürücüye 5 farklı trafik kuralı ihlalinden 53 bin 950 lira ceza kesildi.
Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.
