Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        CHP Bilecik Milletvekili Tüzün ve Belediye Başkanı Subaşı'dan 29 Ekim mesajı

        CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:31 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Bilecik Milletvekili Tüzün ve Belediye Başkanı Subaşı'dan 29 Ekim mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Milletvekili Tüzün, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 102 yıl önce 29 Ekim 1923'te, "Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir" diyerek ilan ettiği cumhuriyetin, gelecek kuşaklara devredeceği vazgeçilmez miras olduğunu ifade etti.

        Cumhuriyete sahip olmanın yeterli olmadığını, önemli olanın korumanın, layık olmanın ve laik, demokratik cumhuriyet ilkelerine sımsıkı sahip çıkmak olduğunu aktaran Tüzün, şunları kaydetti:

        "Laik, demokratik, çağdaş Türkiye'nin güvencesi cumhuriyetin sağladığı özgürlük ortamını koruma ve onun evrensel değerlerine daha sıkı sarılma gerekliliğinin bilinciyle, cumhuriyetimizin 102. yaşına ulaşmasının heyecan ve gururunu tüm ülkemiz ve hemşerilerim ile paylaşırken cumhuriyetimizin mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

        Belediye Başkanı Subaşı da cumhuriyetin, karanlığa karşı yakılmış bir umut meşalesi, eşitliğin, özgürlüğün ve halk iradesinin simgesi olduğunu dile getirdi.

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet ettiği cumhuriyetin, yalnızca bir yönetim biçimi değil düşünmenin, üretmenin, sorgulamanın en güçlü ifadesi olduğunu değinen Subaşı, şöyle devam etti:

        "Bizler Bilecik'te, cumhuriyetin ilkelerine bağlı, çağdaş, üretken ve dayanışma dolu bir kent inşa etmek için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, cumhuriyetin gerçek bekçileri onun değerlerini yaşatan, emek veren, üreten kadınlar, gençler ve çocuklardır. Bu duygu ve inançla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Bilecik Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:
        Bilecik Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:
        Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, muhtarlarla buluştu
        Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, muhtarlarla buluştu
        Bozüyük Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı Yapım İşi sözleşmesi imzal...
        Bozüyük Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı Yapım İşi sözleşmesi imzal...
        Bilecik'te trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza u...
        Bilecik'te trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza u...
        Bilecik'te "3'ncü Söğüt Cumhuriyet Halk Koşusu" yapıldı
        Bilecik'te "3'ncü Söğüt Cumhuriyet Halk Koşusu" yapıldı