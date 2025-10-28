Pazaryeri'nde yıldırım düşen evde yangın çıktı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki bir evde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Burçalık köyünde H.Y'ye ait 2 katlı ahşap evin bacasına yıldırım isabet etti.
Evde çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hasara neden olan yangının meydana geldiği evde incelemede bulundu.
