Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı

        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 23:39 Güncelleme: 28.10.2025 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı fener alayıyla kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Bilecik Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte vatandaşlar fener alayı için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Sağanak altında ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde marşlar söyledi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, CHP Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Belediye Başkanı Subaşı, "Madrigal" grubunun sahne aldığı konserde yaptığı konuşmada, Bilecik olarak, Cumhuriyetin 102. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade ederek, "Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlarken anladık ki Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil aynı zamanda özgürlük demek, umut demek. Bugün yağmurların altında gençlerle birlikte Cumhuriyetin meşalesini hep birlikte yaktık. İyi varsınız, gençlik varsa her daim umut var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Bozüyük'te takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bozüyük'te takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Pazaryeri'nde yıldırım düşen evde yangın çıktı
        Pazaryeri'nde yıldırım düşen evde yangın çıktı
        Bilecik'te sağanak etkili oldu
        Bilecik'te sağanak etkili oldu
        Pazaryeri'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Pazaryeri'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı
        Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı