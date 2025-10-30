Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de etkinlikte birer konuşma yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

