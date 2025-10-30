Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 09:13 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:13
        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesinde organize edilen etkinlik, Çarşı Meydanı'ndaki kortej yürüyüşüyle başladı. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje destek verdi.

        İlçe merkezinden geçen konvoy, Beşikli Mahallesi Bey Tepe mevkisinde sona erdi.

        Burada katılımcılar, meşaleler eşliğinde marşlar söyleyerek düzenlenen havai fişek gösterisini izledi.

        Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de etkinlikte birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

