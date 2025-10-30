Habertürk
        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:36 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:36
        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Alper Zorlu (22) idaresindeki 34 KVE 728 plakalı motosiklet, Osmaneli-İznik kara yolunun Hisarcık köyü Beşevler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, Osmaneli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

