        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

        Pazaryeri Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:24 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:26
        Pazaryeri Belediye Meclis Toplantısı yapıldı
        Pazaryeri Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

        Belediye Toplantı Salonu'nda Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 5 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Pazaryeri ilçesinin su ihtiyacının görüşülmesi, yetkili sendika ile sözleşme yapılması, Türkiye çevre ajansı tarafından mali ve teknik destek konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Başkan Tekin alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

