        Bilecik Haberleri

        Pazaryeri'nde vatandaşlar diyabet konusunda bilgilendirildi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından diyabet konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:49 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:51
        Pazaryeri'nde vatandaşlar diyabet konusunda bilgilendirildi
        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından diyabet konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Çarşı Meydanı'nra açılan stantta Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Erim Berkin Eker ve hemşireler tarafından diyabet hastalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları, hastalıktan korunma yolları ve sağlıklı yaşam için dengeli beslenmenin önemi anlatılarak, kan ölçüm işlemleri yapıldı ve broşür dağıtıldı.

        Eker, vatandaşların etkinliğe gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

