Pazaryeri'nde vatandaşlar diyabet konusunda bilgilendirildi

Çarşı Meydanı'nra açılan stantta Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Erim Berkin Eker ve hemşireler tarafından diyabet hastalarına yönelik bilgilendirme çalışmaları, hastalıktan korunma yolları ve sağlıklı yaşam için dengeli beslenmenin önemi anlatılarak, kan ölçüm işlemleri yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.