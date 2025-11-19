Bilecik'te kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu öne sürülen kocası tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Eşi Halil İbrahim Karlıdağ (43) tarafından dün evlerinde silahla vurularak öldürülen Büşra Karlıdağ'ın (33) cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak cenaze aracıyla Söğüt'teki Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nin avlusuna getirildi.

Çiftin çocukları Sudenaz, Buğlem ve Cafer Efe, burada taziyeleri kabul etti.

Karlıdağ'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazdan sonra Söğüt İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Halil İbrahim Karlıdağ ile Büşra Karlıdağ arasında, ilçedeki TOKİ Konutları'ndaki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Halil İbrahim Karlıdağ, eşi Büşra Karlıdağ'ı yanındaki tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etmişti.