Bilecik'te çekicinin park halindeki otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik'te çekicinin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
S.S. (56) idaresindeki 15 ABD 344 plakalı çekici, Bilecik-Sakarya kara yolunun Vezirhan beldesi mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan M.A.Ş. (47) yönetimindeki 43 RC 900 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
