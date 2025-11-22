Bilecik'te 40 bin makaron ele geçirildi

Araçta yapılan aramada 40 bin makaron bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kapsamında kent merkezinde bir araca yönelik operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.