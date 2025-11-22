Bilecik'te 40 bin makaron ele geçirildi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kapsamında kent merkezinde bir araca yönelik operasyon düzenledi.
Araçta yapılan aramada 40 bin makaron bulundu.
Operasyonda yakalanan şüpheli Y.E.D. hakkında işlem başlatıldı.
