Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 40 bin makaron ele geçirildi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 22.11.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 40 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 40 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kapsamında kent merkezinde bir araca yönelik operasyon düzenledi.

        Araçta yapılan aramada 40 bin makaron bulundu.

        Operasyonda yakalanan şüpheli Y.E.D. hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Ebru'nun annesi: Saçları koparılmış ve yüzünde kan izleri vardı!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Söğütspor zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı
        Söğütspor zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı
        Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
        Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
        30 bin adet dolu makaron ele geçildi
        30 bin adet dolu makaron ele geçildi
        BŞEÜ'den disiplinler arası bilimde küresel başarı
        BŞEÜ'den disiplinler arası bilimde küresel başarı
        Bilecik'in Çukurören biberi gastronomiye 30 yeni ürün kazandırdı
        Bilecik'in Çukurören biberi gastronomiye 30 yeni ürün kazandırdı
        Kaymakam Uçar, Belkese Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi
        Kaymakam Uçar, Belkese Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi