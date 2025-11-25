Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Sözer Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliğine katıldı

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 14:46 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:46
        Bilecik Valisi Sözer Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliğine katıldı
        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Sözer'in İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdür Vekili Özgür Nihat Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte Atatürk Parkı'nda kurulan stantları ziyaret ettiği kaydedildi.

        Vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık materyalleri sunulduğu belirtilen açıklamada programdaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, farkındalığı artırmak ve güçlü bir mesaj vermek için buluştuklarını belirterek, kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

