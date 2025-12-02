Habertürk
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 02.12.2025 - 22:50 Güncelleme: 02.12.2025 - 22:50
        Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Merkez İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkisinde, Fırat Y. ile H.K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K.A. ve Fırat Y. bıçakla birbirlerini yaraladı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fırat Y'yi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, H.K.A'yı ise Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

