Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fırat Y'yi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, H.K.A'yı ise Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkisinde, Fırat Y. ile H.K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

