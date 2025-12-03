Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program yapıldı

Bilecik'te, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Özel Eğitim Okulunca organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler müzik dinletisi sundu, dans ve çeşitli sahne ile bayrak gösterileri yaptı.

Vali Faik Oktay Sözer, açılışta yaptığı konuşmada, engelliliğin yalnızca engelli bireylerin ve ailelerinin değil sosyal, psikolojik ve insani yönleriyle herkesi ilgilendiren ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Bir toplumun huzurunun, tüm bireylerinin mutluluğuyla mümkün olacağını ifade eden Sözer, şöyle konuştu:

"Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içinde aktif ve görünür olması toplumumuzu güçlendirir. Unutmayalım ki hayattaki en büyük engel, sevgisizlik ve duyarsızlıktır. Bizler bu bilinçle, birlikte varız ve birlikte güçlüyüz. Devletimiz, 'Engelsiz Türkiye' hedefi doğrultusunda eğitimden ulaşıma, sosyal politikalardan istihdama kadar birçok alanda güçlü adımlar atmakta, hizmetlerin erişilebilir hale gelmesini sağlayarak fırsat eşitliğini güçlendirmektedir. İmkan verildiğinde engelli kardeşlerimizin spordan sanata, bilimden iş hayatına kadar pek çok alanda elde ettiği başarılar hepimiz için ilham kaynağıdır. Azimleri, kararlılıkları ve hayata tutunuşları bizlere umut ve güç vermektedir."