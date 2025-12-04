Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

        K Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:37 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        K Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, yapıldı.

        Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki salonda gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım vatandaşların taleplerini dikkate alarak sahadaki çalışmaları daha etkin hale getirdiklerini söyledi.

        Teşkilatın dinamizmi ve birlik ruhuyla hem yerelde hem genelde hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten Yıldırım, "Her bir muhtarımızın sesi, köylerimizin nefesi biz de bu sesi daha güçlü duyurmak için sahadayız, hep birlikteyiz." dedi.

        AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, partisinin ilçe genelindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi, birlik beraberlik çağrısında bulundu.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de AK Parti döneminde ilçede tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"

        Benzer Haberler

        BŞEÜ Voleybol Takımlarından Türkiye şampiyonasında büyük başarı
        BŞEÜ Voleybol Takımlarından Türkiye şampiyonasında büyük başarı
        Söğütlü karateciler Balkan üçüncüsü oldu
        Söğütlü karateciler Balkan üçüncüsü oldu
        Bilecik'te gençlere eğitim ve çevre bilinci aşılandı
        Bilecik'te gençlere eğitim ve çevre bilinci aşılandı
        BŞEÜ öğretim üyesine 'Bilim Hizmet' ödülü
        BŞEÜ öğretim üyesine 'Bilim Hizmet' ödülü
        Bilecik'te eğitici ve sağlıklı tabaklar hazırlandı
        Bilecik'te eğitici ve sağlıklı tabaklar hazırlandı
        Vali Sözer, özel çocuklarla oyun oynadı
        Vali Sözer, özel çocuklarla oyun oynadı