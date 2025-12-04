AK Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

K Parti Pazaryeri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, yapıldı.

Küçükelmalı Tabiat Parkı'ndaki salonda gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım vatandaşların taleplerini dikkate alarak sahadaki çalışmaları daha etkin hale getirdiklerini söyledi.

Teşkilatın dinamizmi ve birlik ruhuyla hem yerelde hem genelde hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten Yıldırım, "Her bir muhtarımızın sesi, köylerimizin nefesi biz de bu sesi daha güçlü duyurmak için sahadayız, hep birlikteyiz." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, partisinin ilçe genelindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi, birlik beraberlik çağrısında bulundu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de AK Parti döneminde ilçede tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı.