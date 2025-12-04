Görme engelliler pilot eşliğinde bisiklet kullandı

Bilecik'te görme engelliler, kılavuz sürücü eşliğinde pedal çevirdi.

Altı Nokta Körler Derneğince Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz ile Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilciliği kılavuz sürücüleri, görme engellilerle Bilecik Sentetik Futbol Sahası'nda tandem ve normal bisikletle pedal çevirip, tur attı.

Dernek Başkanı Çiler Kocaman, AA muhabirine, görme engellilerin birçok alanda neleri başarabildiğimizi göstermek için etkinliği planladıklarını söyledi.

Daha önce tandem (ikili) bisiklet kullandığını belirten Kocaman, "İlk defa normal bisiklet kullandım. Denge konusunda da kılavuzluk yapan arkadaşlar destek oldu. Benim gibi birçok arkadaşımız normal bisiklet kullanarak, deneyimlemiş oldu. Güzel bir farkındalık oluşturduk. Farklı illerde yaşayan görme engelli arkadaşlarımız da bu deneyimi yaşamak istediklerini belirttiler. Biz burada önemli bir ilke imza atmış olduk." ifadesini kullandı.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Yavuz ise toplumu engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak adına farkındalığa ve empatiye davet ederek, "Tandem ve bireysel bisiklet ile pilotluk yaptım, bu duygu çok güzel benim için. Her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Trafiksiz bir ortamda bisiklet sürdüler. Toplumda farkındalık oluşturmak için sürüşler gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.