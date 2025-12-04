Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Görme engelliler pilot eşliğinde bisiklet kullandı

        Bilecik'te görme engelliler, kılavuz sürücü eşliğinde pedal çevirdi.

        Giriş: 04.12.2025 - 11:39 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:39
        Görme engelliler pilot eşliğinde bisiklet kullandı
        Bilecik'te görme engelliler, kılavuz sürücü eşliğinde pedal çevirdi.

        Altı Nokta Körler Derneğince Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz ile Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilciliği kılavuz sürücüleri, görme engellilerle Bilecik Sentetik Futbol Sahası'nda tandem ve normal bisikletle pedal çevirip, tur attı.

        Dernek Başkanı Çiler Kocaman, AA muhabirine, görme engellilerin birçok alanda neleri başarabildiğimizi göstermek için etkinliği planladıklarını söyledi.

        Daha önce tandem (ikili) bisiklet kullandığını belirten Kocaman, "İlk defa normal bisiklet kullandım. Denge konusunda da kılavuzluk yapan arkadaşlar destek oldu. Benim gibi birçok arkadaşımız normal bisiklet kullanarak, deneyimlemiş oldu. Güzel bir farkındalık oluşturduk. Farklı illerde yaşayan görme engelli arkadaşlarımız da bu deneyimi yaşamak istediklerini belirttiler. Biz burada önemli bir ilke imza atmış olduk." ifadesini kullandı.

        Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Yavuz ise toplumu engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak adına farkındalığa ve empatiye davet ederek, "Tandem ve bireysel bisiklet ile pilotluk yaptım, bu duygu çok güzel benim için. Her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Trafiksiz bir ortamda bisiklet sürdüler. Toplumda farkındalık oluşturmak için sürüşler gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        Görme engelli Veysel Koyuncu da kendileri için iyi bir deneyim olduğunu dile getirerek, etkinliklerin belirli aralıklarla düzenlenerek sosyal alanda daha aktif olmalarını sağlayacağını ifade etti.

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de gözlerini kapatarak, kılavuz eşliğinde tandem bisiklet kullandı.

        Etkinliğe, Vali Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdür Vekili Özgür Nihat Dönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve görme engelliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

