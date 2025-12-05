Bilecik'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
H.Y. idaresindeki 41 AVC 546 plakalı tır, Bilecik-Gölpazarı kara yolunun Vezirhan beldesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
M.S'nın kullandığı 26 ABS 458 plakalı motosiklet, İçköy Kovalıca mevkisinde, refüje çarparak şarampole devrildi.
Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
