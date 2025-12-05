Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:20 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

        H.Y. idaresindeki 41 AVC 546 plakalı tır, Bilecik-Gölpazarı kara yolunun Vezirhan beldesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        M.S'nın kullandığı 26 ABS 458 plakalı motosiklet, İçköy Kovalıca mevkisinde, refüje çarparak şarampole devrildi.

        Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor

        Benzer Haberler

        Bilecik'te Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri "Dünya Gönüllüler Günü" için yürü...
        Bilecik'te Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri "Dünya Gönüllüler Günü" için yürü...
        Başarılı İl Müdürü Aydın'a tayin oldu
        Başarılı İl Müdürü Aydın'a tayin oldu
        Uzm. Dr. Sılanur Güney Çamlıca hasta kabulüne başladı
        Uzm. Dr. Sılanur Güney Çamlıca hasta kabulüne başladı
        Sanat Sokağı yeni yıla kapılarını açtı
        Sanat Sokağı yeni yıla kapılarını açtı
        Bilecik'te jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
        Bilecik'te jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
        Tırın dorsesi koptu, facia ucuz atlatıldı
        Tırın dorsesi koptu, facia ucuz atlatıldı