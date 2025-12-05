Habertürk
Habertürk
        Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 105'inci yıl dönümü kutlandı

        Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 105'inci yıl dönümü kutlandı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e ilk gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tiyatral gösteri sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:02 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:02
        Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 105'inci yıl dönümü kutlandı
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e ilk gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tiyatral gösteri sunuldu.

        Bilecik Garı'ndaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra halk oyunları gösterisi yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin'in bir konuşma yaptığı etkinlikte Bilecik Garı'nda gerçekleşen Bilecik Mülakatı tiyatral gösteriyle canlandırıldı.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililerin katıldığı program, Bilecik Mülakatı'na dair haberlerin bulunduğu gazete kupürlerinin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

