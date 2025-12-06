Bilecik'te yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.B. (50) yönetimindeki 06 CDN 682 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde T.D. (51) idaresindeki 25 HA 025 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan S.B. (43) ve E.B. (10) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
