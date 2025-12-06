Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 06.12.2025 - 10:44
        Bilecik'te yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.B. (50) yönetimindeki 06 CDN 682 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde T.D. (51) idaresindeki 25 HA 025 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan S.B. (43) ve E.B. (10) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

