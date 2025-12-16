Bilecik'te devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.

